«Primo appuntamento con un ragazzo, ha fatto pagare a me il conto da 300 euro»: ma (forse) c'è un motivo

di Marta Goggi

Il video su TikTok di una ragazza ha scatenato un dibattito su chi debba pagare al primo appuntamento. Annie Knight è il nome della donna che ha postato il resoconto della sua esperienza, rivelando di essere rimasta scioccata quando il ragazzo che era con lei le ha detto di pagare il conto.

Il primo appuntamento

«L'altra sera sono andata ad un appuntamento e lui mi ha fatto pagare: erano 300 euro». Annie Knight ha spiegato di aver incontrato il ragazzo su un'app di appuntamenti, e in merito alla prima uscita ha detto: «Se dovessi valutare l'uscita probabilmente direi che era un sette su dieci: andava bene.

La ragazza ha poi raccontato che dopo essersi alzata per andare in bagno, al suo ritorno c'era il conto sul tavolo. Annie Knight ha rivelato che non si aspettava che le fosse offerta l'intera cena, ma almeno che il ragazzo proponesse di fare metà. Invece, arrivata la cameriera, ha detto: «Lei paga il conto, a quel punto ho supposto che avesse visto le storie su quanto guadagno (come modella, ndr)».

La ragazza ha pagato il conto, ma ha poi riferito di non volerlo più vedere. La sua decisione ha creato un dibattito sui social, c'è chi sosteneva che Annie fosse in torto: «Quindi non lo vedrai mai perché hai pagato tu, ma se pagava lui andava bene?» e chi invece era d'accordo con la ragazza: «No, doveva pagare lui. Almeno fare a metà».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 27 Novembre 2023, 18:36

