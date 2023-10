La presidente di una sinagoga uccisa a coltellate davanti casa, omicidio choc a Detroit: Samantha Woll aveva 40 anni

di Redazione web

Non è ancora stato chiarito quale sia il movente, ma il barbaro omicidio a Detroit della presidentessa di una sinagoga nel bel mezzo della guerra in Medio Oriente e del ritorno degli attacchi terroristici in Europa spaventa la comunità ebraica negli Stati Uniti. Samantha Woll, 40 anni, leader di un tempio progressista e vicino al partito democratico, è stata trovata senza vita in una pozza di sangue fuori da casa, Il suo assassinio l'ha colpita con ferocia e diverse volte con un coltello, secondo le prime ricostruzioni della polizia.

Gaza, attacchi intensi. Colpita moschea a Jenin. Usa, attivati tutti i sistemi di difesa in Medio Oriente

Joe Biden, la villa sul mare acquistata per quasi 3 milioni. I tabloid inglesi: «Tutto legato agli affari del figlio Hunter»

Stati Uniti, presidente di una sinagoga accoltellata

Il sindaco di Detroit, Mike Duggan, ha detto che la morte della presidentessa «lascia un vuoto enorme nella comunità» ricordando che solo poche settimane fa avevano celebrato insieme la fine dei lavori della sinagoga. «Siamo scioccati e rattristati nell'apprendere della morte inaspettata di Samantha Woll», ha detto il tempio in una nota.

Woll aveva anche lavorato in passato con la deputata Elissa Slotkin, che l'ha ricordata con un post sui social media. «Ha dedicato la sua breve vita alla costruzione della comprensione tra le fedi, portando la luce di fronte all'oscurità». La deputata dem ha spiegato che la presidente ha lavorato per lei aiutandola a creare l'ufficio e guidandolo durante il suo primo mandato. «Mi fa male il cuore ad aver perso qualcuno così dedito al servizio verso gli altri in un atto così insensato. Mi mancherà il suo incessante desiderio di servire e il suo sorriso luminoso».

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Ottobre 2023, 07:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA