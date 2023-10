Gaza, attacchi intensi. Colpita moschea a Jenin. Usa, attivati tutti i sistemi di difesa in Medio Oriente

di Raffaella Troili

Il passaporto in mano e la speranza di fuggire via. Niente da fare, la salvezza è sfumata, nel giorno in cui sono entrati gli aiuti umanitari, i cancelli del valico di Rafah sono rimasti chiusi per le migliaia di palestinesi con doppia nazionalità arrivati all’unica possibile via di uscita dalla Striscia di Gaza. Tra loro decine di italiani, anche seicento americani, confidavano nel buon esito di una trattativa tra Usa, Egitto, Israele e Hamas. Ammassati eppure invisibili, sono rimasti tutto il giorno alla frontiera, seduti sulle valigie, i trolley, i bambini spaesati e stanchi, stremati dall’inutile attesa. Prima l’euforia, la speranza, poi è calato il silenzio tra i capannelli di famiglie, anziani, disabili. Hanno fissato tutto il giorno la grata del terminal dell’uscita dei passeggeri, mostrando invano ai giornalisti i passaporti, continuando a chiamare le rispettive ambasciate, americane, canadesi, europee per chiedere «perché non ci fanno passare?». Come Nadia Baraka, cittadina palestinese e tedesca intervistata da Euronews, che ha riferito: «Le mie figlie si sono accordate con il Ministero degli Esteri tedesco affinché io possa partire, ma non posso. Siamo venuti e abbiamo trovato tutto chiuso. Aiutateci almeno ad andarcene. Voglio solo partire». E Ibrahim Al-Qarinawi, con passaporto svizzero: «Sono venuto a Gaza per visitare la mia famiglia per due mesi, proprio nel momento sbagliato. È iniziata la guerra e siamo stati assediati. Questa guerra è molto crudele. Non c’è acqua, né elettricità, né telefono né internet, nient’altro che morte e distruzione». Ci sperava Raghda Abu Shaaban con passaporto palestinese e americano: «Dopo aver visto la situazione a Gaza, le case distrutte e la gente che muore sotto le macerie, dico che Allah mi ha dato una nuova vita, perché sono riuscita ad arrivare qui. Voglio partire e tornare in America, ma lascerò il mio cuore qui. Niente ha più valore di un essere umano». Era quasi fatta, il territorio egiziano a pochi metri, ma nessuno si è curato di loro. «Forse, qualcuno arriverà e ci farà uscire». Poi si sono arresi. Il varco di Rafah resta chiuso: nessuno può uscire da Gaza verso l’Egitto. Il corridoio umanitario non riguarda ancora loro, l’incubo non è finito per nessuno.

IL PASSAGGIO

Solo 20 camion non uno di più, hanno invece varcato ieri alle nove i cancelli del varco di Rafah per portare medicine e forniture mediche, oltre a una quantità di cibo in scatola “limitata”, acqua e materassi ai civili allo stremo bloccati nelle tendopoli sulla Striscia e in quel che resta di Gaza. Il varco è stato subito chiuso. E non è stato concesso l’ingresso di carburante.

Dopo due settimane di guerra e morti e dopo incontri diplomatici e mediazioni, fondamentali le visite del presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e del segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, Israele ha permesso l’accesso dei 20 camion. Una concessione insufficiente secondo tutte le organizzazioni umanitarie in campo. La Mezzaluna Rossa ha commentato: «Ci dispiace che i camion del carburante non siano stati autorizzati. Gli aiuti arrivati dalla traversata di Rafah a Gaza sono una goccia nell’oceano di bisogni umanitari». Lo stesso ha detto il capo dell’ufficio comunicazioni di Hamas, Salama Maruf: «Questo convoglio limitato non sarà in grado di cambiare il disastro umanitario che sta vivendo la Striscia di Gaza», sottolineando la necessità di «stabilire un corridoio sicuro che funzioni 24 ore su 24 per soddisfare i bisogni umanitari e i servizi essenziali che non ci sono più e per consentire ai feriti di partire per ricevere cure».

La Mezzaluna rossa palestinese, in coordinamento con l’Unrwa (l’ente dell’Onu per i rifugiati) ha predisposto due grandi magazzini nel sud della Striscia - a Rafah e a Deir el Ballah - per provvedere alla distribuzione degli aiuti. Antonio Guterres, segretario delle Nazioni unite ha lanciato un appello «per un cessate il fuoco umanitario», insistendo per «aiuti umanitari immediati, senza restrizioni» per i civili di Gaza e per la «liberazione immediata e senza condizioni di tutti gli ostaggi». Gli oltre due milioni di residenti, la metà fuggiti dalle proprie case, stanno razionando il cibo e bevendo acqua non potabile, i più a rischio sono i bambini. Gli ospedali sono drammaticamente a corto di forniture mediche e carburante per i generatori di emergenza. Il tempo stringe.

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Ottobre 2023, 08:31

