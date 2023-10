«L’insegnante deve stare in cattedra, no ai progressismi», parola della "preside più severa del Regno Unito”. Ecco il codice etico della sua scuola

Katharine Birbalsingh, preside della Michaela Community School, utilizza parole come disciplina, compiti, interrogazioni, voti. La dirigente scolastica inglese, è riuscita, con il suo metodo, definito dalla stampa britannica «rigido e severo» a conquistare la vetta della classifica sul rendimento delle scuole del Regno Unito: la sua impresa è ancor più ragguardevole, se si considera che la scuola è situata in un quartiere di Londra afflitto da numerose problematiche economiche e sociali. Come riporta il TheTelegraph, la preside Birbalsingh si oppone alla figura «dell'insegnante progressista», optando per un approccio decisamente old style. Che, a giudicare dalla classifica, sta fornendo i suoi frutti.

L'istituto è stato fondato nel 2014. Anno dopo anno, la scuola riesce a valorizzare gli studenti, grazie ai «metodi antiquati, disciplina e regole di ferro», spiega la preside. Katharine Birbalsingh ha raccontato il suo approccio: «L’insegnante progressista dispone i banchi della classe in gruppi, assegna ai ragazzi un obiettivo e si muove tra i banchi "facilitando" l’apprendimento.

Full film with all 12 rules on how to raise kids in the home and school.https://t.co/zFpX6O9Sb3



Also a glimpse at our school Michaela. 🥰



This music is awful and white middle class ppl don’t know the damage they do in promoting it. 😱 pic.twitter.com/OmdokXyYcV