Trova un pozzo sotto il tappeto in salotto e inizia a scavare, torna alla luce una spada medievale

Incredibile scoperta fatta da un settantenne di Plymouth. Colin Steer ha trovato un pozzo medievale in casa sua, proprio sotto il tappeto in salotto. Un piccolo pozzo di poco più di 5 metri dove al suo interno ha riportato alla luce una spada secolare.

Ha scoperto il pozzo dieci anni fa dopo aver notato una piega nel pavimento, durante la ristrutturazione di casa, e ha passato gli ultimi anni a scavare. Colin dice che probabilmente avrebbe dovuto scavare qualche altro metro di terra, ma dopo secoli ora purtroppo ci sono fango ed acqua a rendere impossibile lo scavo.

Secondo quanto ricostruito dal Sun, durante gli anni di scavo ha trovato monete antiche e la spada. L'anziano crede che il pozzo possa risalire a circa 500 anni fa. Proprio perché al suo interno ha ritrovato un'antica spada nascosta nelle sue profondità risalente all'epoca medievale.

«Ho trovato quello che sembrava essere un involucro di cuoio di una spada quando ero a circa 1 metro di scavo - ha dichiarato Colin -, il che mi porta a credere che il pozzo potesse essere medievale. Tuttavia potrebbe risalire anche a prima perché al momento non abbiamo un modo reale per datarlo con precisione».

Colin ha aggiunto di aver persino bevuto un po' dell'acqua del pozzo. «Era davvero chiara e mi sembrava buona. Lo farò testare per i batteri e se tutto fosse nella norma, potrei persino imbottigliarla e venderla». Dopo aver notato l'anomalia del suo pavimento, ha detto che il suo primo pensiero è stato che qualcuno avesse seppellito un cadavere sotto il pavimento perché non viveva in un distretto minerario.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Giugno 2021, 21:38

