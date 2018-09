Portiere di 13 anni muore in campo dopo uno scontro con l'avversario

Bambino di 7 anni morto annegato nella piscina dell'hotel

,,We zijn bij de KNVB diep geraakt door het overlijden van een 13-jarige jeugdvoetballer van MvR uit ’s Heerenberg. De jonge doelman overleed na een ‘gewoon’ duel in zijn wedstrijd van vandaag. We leven mee met zijn nabestaanden en de leden van MvR. We zullen er voor MvR zijn.’’ — Jan Dirk Van Der Zee (@jdvdzee) 1 settembre 2018

Domenica 2 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una giovane promessa del calcio olandese è morta in campo dopo uno scontro con un avversario. Lutto e choc ieri a120 chilometri a sud diLa tragedia è stata confermata dal suo club, l'MvR di Heerenberg. La vittima è un portiere di 13 anni che stava disputando una partita del campionato giovanile.Il ragazzo, del quale non si conoscono ancora le generalità, ha perso conoscenza in campo e le sue condizioni sono apparse dal primo momento molto critiche. Dopo i primi tentativi di rianimarlo è stato trasportato nel vicino ospedale di Nijmegen, ma per lui non c'è stato niente da fare. L'adolescente è morto poco dopo in reparto. Tutte le partite del suo club sono state rimandate e un team di psicologi sta affiancando i componenti delle due squadre in campo in modo che affrontino nel modo migliore il trauma.La notizia è rimbalzata sui social e sui media di tutta Europa. A condividere il cordoglio ci ha pensato, capo del calcio dilettantistico dell'associazione di calcio olandese. Il manager ha inviato su Twitter le condoglianze alla famiglia sottolineando che la morte del ragazzo ha sconvolto profondamente tutta la comunità. «Ci saremo per il MvR. Siamo profondamente scossi per la morte del giovane portiere di 13 anni. Il ragazzo è deceduto dopo uno scontro fortuito nella partita di sabato». Non si conoscono le dinamiche e le cause precise dell'accaduto.