Un bambino di 7 anni è morto annegato nella piscina di un hotel a Orosei, in Sardegna.Il bimbo viveva ad Ogliastra, l'incidente è avvenuto intorno a mezzogiorno mentre giocava con altri bambini nella piscina di un albergo in via del Lungomare. La tragedia è avvenuta sotto agli occhi degli altri ospiti e a nulla sono serviti i tentativi, durati per circa un'ora, del personale del 118 di rianimarlo.Si indaga ora sulle cause che hanno provocato la morte del bambino: dalle prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe rimastro incastrato con una mano in un bocchettone. Sul posto i carabinieri.