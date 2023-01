Porta dell'aereo si spalanca durante il decollo: panico tra i passeggeri

di Redazione web

Un volo da incubo quello per i passeggeri della linea Antonov An-26, un aereo russo che durante il decollo ha riscontrato un imprevisto che poteva risultare fatale per molti passeggeri: le porte dell'aereo, infatti, si sono spalancate poco dopo il decollo, facendo così disperdere i bagagli dei viaggiatori nel nulla.

La linea dell'aereo è IrAero Antonov e stava decollando da Magan nella regione siberiana della Yakutia, con una temperatura esterna di circa meno 41 gradi.

Cosa è successo

Uno dei passeggeri seduto sul sedile posteriore dell'aereo ha documentato l'episodio pubblicando poi il video sui social, rendendolo così virale: 25 erano in passeggeri in totale, come riporta il tabloid inglese The Mirror, che si sono ritrovati con i capelli svolazzanti per la troppa pressione.

La maggior parte dei bagagli appartenenti ai passeggeri sono stati risucchiati fuori dalla porta dell'aereo quando si è aperto creando così panico tra l'equipaggio. Il pilota ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza nell'aereporto di Magan portando a terra tutti i passeggeri che fortunatamente sono rimasti illesi, unico problema non indifferente e sottolineato dall'utente del video: le 25 persone si sono ritrovate a soffire per le temperature gelide a causa del freddo che è entrato in cabina.

Sull'inquietante incidente sono in corso le indagini.

