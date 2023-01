Incidente tra due elicotteri sotto gli occhi dei bagnanti: 4 morti, tra cui una coppia e un pilota (che era appena diventato papà)

di Redazione web

Il terribile incidente tra due elicotteri vicino a Seaworld sulla Gold Coast australiana, avvenuto il 2 gennaio alle 14 (ora locale) ha causato la morte di quattro persone tra cui una coppia da poco sposata e il pilota 40enne da poco diventato papà. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente anche se le prime ipotesi suggeriscono che l'impatto sia avvenuto perché un elicottero stava decollando mentre l'altro atterrando.

L'incidente

L'ufficio australiano per la sicurezza nei trasporti ha fatto sapere che aprirà un'inchiesta per capire meglio come sia avvenuto l'incidente. Dopo lo scontro i due elicotteri sono caduti in pezzi sulla spiaggia e per alcuni dei passeggeri non c'è stato nulla da fare.

Ron e Diane Hughes, due coniugi inglesi, erano su uno dei due elicotteri coinvolti nell'incidente. La coppia ha perso la vita e su Facebook sono stati numerosi i messaggi di cordoglio di amici e conoscenti .

I video dei bagnanti

L'incidente tra i due elicotteri è avvenuto davanti agli occhi inorriditi dei bagnanti che si trovavano in spiaggia. Chi ha avuto la (triste) prontezze di prendere lo smartphone e filmare ciò che stava accadendo, ha anche involontariamente documentato l'orrore che stavano provando le persone in spiaggia.

VIDEO: Chief pilot Ash Jenkinson, Ron and Diane Hughes and Vanessa Tadros, identified as victims who got killed and died in Two Eurocopter EC 130B4 helicopters operating for Sea World Helicopters collide midair on Australia's Gold Coasthttps://t.co/Yv0w4k6Ynp — 🇺🇲🇿🇦KossyDerrickEnt (@KossyDerrick) January 3, 2023

