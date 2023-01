Due poliziotti rubano 6mila dollari durante un controllo: «Dividiamoci i soldi». La scena ripresa dalla telecamera VIDEO

Due poliziotti entrano in casa di una donna in libertà vigilata per un controllo e rubano 6mila dollari. La vittima si chiama Shannon Carpenter, donna in libertà vigilata dopo un arresto, che ha ripreso la scena con la telecamera di sicurezza, incastrando i due agenti ignari. Successivamente li ha denunciati al dipartimento e i due sono stati sospesi.

Cosa è successo

L'episodio risale allo scorso 16 novembre. La donna ha ricevuto la visita di routine degli agenti del dipartimento dello stato di New York alle 9 di mattina. Sono entrati in casa sua in quattro. Due sono rimasti con lei e il compagno, gli altri hanno ispezionato la camera da letto. Durante l'ispezione, i due poliziotti (un uomo e una donna), hanno trovato un grosso coltello da cucina, della marijuana, una pistola e una bilancia. Tutti oggetti confiscati.

Tra queste cose c'erano anche 6mila dollari. Soldi che i due hanno pensato di dividersi, venendo colti in flagrante dalla telecamera. «Possiamo dividerci i soldi...», dice sottovoce il poliziotto alla collega. «Hai ragione», risponde la donna, che poi sembra scrivere un messaggio sul suo telefono, mostrato all'altro agente. Il video di tre ore è stato inviato per intero al dipartimento di polizia. I due agenti sono stati sospesi senza stipendio ed è in corso un'indagine.

2 police officers in upstate New York allegedly stole $6,000 during the search of a parolee's house and they were caught on camera saying "we can share the money" pic.twitter.com/AeE5Z5LAEP — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) January 25, 2023

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Gennaio 2023, 20:15

