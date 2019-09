Pia, malata di Sma rischia la vita a soli 9 mesi: «Per curarla un farmaco che costa 1,9 milioni»

Mercoledì 25 Settembre 2019, 18:04

Pia haLa storia di questa bambina ta facendo il giro del mondo dopo che la mamma e il papà hanno fatto di tutto procurarsi il farmaco che le salverà la vita. Pia, che viene da Anversa, in Belgio, è nata con la Sma di tipo 1, una grave atrofia muscolare spinale che con il passare del tempo può ucciderla.Per la piccola però esiste una cura, la più cara al mondo: lo Zolgensma, un farmaco genetico per i minori di due anni, approvato a maggio negli Stati Uniti al costo di 2,1 milioni di dollari, pari a 1,9 milioni di euro, dell’azienda svizzera Novartis. L'aspettativa di vita di Pia sarebbe stata di soli 2 anni, ma grazie alla generosità delle persone, potrà guarire. La mamma e il papà della piccola hanno chiesto aiuto con un sms, quel messaggio è stato divulgato in rete e in 2 giorni si sono raccolti i soldi necessari ad acquistare la medicina.La terapia del Zolgensma, che avrebbe già avuto effetti positivi su 19 bambini come lei, in Europa, tuttavia, non ha ancora ottenuto l’autorizzazione dall’Agenzia Europea per i farmaci (Ema). Il caso di Pia ha fatto sì che si discutesse del farmaco anche nel parlamento Belga, fino a quello Italiano, per poter divulgare questa cura anche nei paesi europei e valutare un diverso prezzo.