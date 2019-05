Arriva il farmaco più caro al mondo: una sola pillola costa 1,2 milioni di euro. Guarigione immediata

Sabato 25 Maggio 2019, 15:26

Arriva il primo fche cura con una(SMA) dei bambini. A dare l'annuncio per la distribuzione è lache ha divulgato anche il prezzo non proprio popolare. La medicina sarà venduta al prezzo di poco più dima ne basterà una sola somministrazione per guarire., ma secondo i dirigenti della Novartis, l’azienda farmaceutica svizzera che lo produce, garantendo una guarigione immediata, farà comunque risparmiare alle famiglie molti soldi, considerate le operazioni e le terapie necessarie per curare la malattia attualmente in uso. La SMA è la principale causa di morte genetica nei neonati. Porta a paralisi e a difficoltà respiratorie che causano il decesso nel giro di pochi mesi nella forma di Tipo 1, la più grave. Il farmaco, che permette di curare la malattia, viene somministrato in una infusione contenente un virus e una copia del gene SMN1.Inizialmente si voleva commercializzare il farmaco al prezzo di 5 milioni, ma l’Institute for Clinical and Economic Review, ha preteso che si abbassasse la cifra. Fino ad oggi 150 pazienti sono stati curati con questa medicina, ottenendo ottimi risultati di guarigione. Per ora la distribuzione avviene solo negli Usa, ma l’azienda svizzera ora attende il via libera per la distribuzione in Europa e Giappone.