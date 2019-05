Tumori, isolate le “cellule camaleonte” nel sangue: la scoperta in Puglia

Isolate a San Giovanni Rotondo le cellule "camaleonte", staminali maligne trasformate che causano l'insorgenza dei tumori al colon-retto. È quanto emerge da uno studio pubblicato su una rivista del gruppo 'The Lancet', coordinato dalla biologa Elena Binda, direttrice della Cancer Stem Cells Unit dell'Irccs Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo e dal direttore scientifico dell'Istituto foggiano, Angelo Vescovi. Queste cellule, che si comportano nei diversi stadi della malattia come camaleonti cambiando aspetto, crescono rapidissime, perforano poi i tessuti circostanti e si diffondono nell'organismo. Per muoversi utilizzano il circolo sanguigno in cui, prima di questo studio, non erano mai state individuate.



Raggiunto un organo bersaglio, avviene un'ulteriore muta e queste cellule maligne acquisiscono la capacità di colonizzare il nuovo tessuto e generare metastasi mortali. Questa loro trasformazione e diffusione in organi lontani come fegato e polmone rende poco efficace la rimozione chirurgica e le terapie classiche, classificando i tumori del colon-retto metastatici, nei fatti, come incurabili e letali. La scoperta che, durante queste trasformazioni, le cellule di tumore al colon-retto cambiano aspetto ma non la loro natura staminale letale, apre per la prima volta la strada a terapie più efficaci e mirate, nonché meno tossiche, scrivono i ricercatori. Grazie anche a questa nuova possibilità di isolare queste cellule dal sangue, lo studio fornisce finalmente la possibilità di identificare marcatori precisi per diagnosi precoci ed accurate e bersagli selettivi per terapie. Non solo: la Cancer Stem Cells Unit, che ha sede nell'Isbremit-Istituto di medicina rigenerativa dell'Irccs Casa Sollievo della Sofferenza, sta sviluppando biofarmaci selettivi contro queste cellule.



«Si tratta di una svolta critica nello sviluppo di queste terapie anti-cancro - spiegano Binda e Vescovi - poiché l'uso della tecnologia delle cellule staminali tumorali di questo studio e la piattaforma tecnologica che la sostiene permetterà di ridurre in modo notevole il lasso di tempo, 18-24 mesi contro alcuni anni, che intercorre tra la scoperta di un possibile principio attivo e la sperimentazione sul paziente». Una scoperta che pone la Puglia al centro della ricerca innovativa in ambito biotecnologico e oncologico. Il passo avanti è stato possibile grazie alla collaborazione tra l'Irccs Casa Sollievo, le startup innovative StemGen Italia e HyperStem Sa Svizzera, coinvolgendo anche le Unità di chirurgia addominale e di oncologia dell'Ospedale di Padre Pio, l'Università di Bari, l'Irccs Policlinico Gemelli di Roma, il Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze dell'Università Milano Bicocca e l'Irst Irccs di Meldola (Forlì-Cesena). I tumori al colon-retto, ricordano gli studiosi in una nota, colpiscono un uomo su cinque e una donna su sei, con un'incidenza maggiore nei Paesi occidentali più ricchi, ma in rapida crescita in tutto mondo. Mercoledì 22 Maggio 2019, 17:27

