Perde peso e ha emorragie, per i medici è tutto normale: mamma 45enne rischia la vita per un cancro

Erama per i. Rachael Thomas, mamma di 45 anni di 3 ragazzi di Newport, in Galles, oggi lotta per la vita per quella che doveva essere una massa innocua ma che si è rivelata essere uLa donna sembrava avesse solo un fibroma, il suo intervento all'utero doveva essere di routine, ma in realtà la diagnosi che è emersa ha sconvolto la sua vita e quella della sua famiglia. Rachel ha scoperto di avere un cancro ad uno stadio avanzato e i recenti controlli hanno mostrato anche diverse metastasi, come riporta il Daily Mail. La massa si trova in prossimità della spina dorsale, un'aerea molto difficile in cui operare visto che il rischio che resti completamente paralizzata è molto alto.Rachel sapeva di avere un fibroma, doveva fare delle visite di controllo, ma la sua condizione di salute ha iniziato a peggiorare: aveva perdite di sangue ed era dimagrita molto, ma i medici continuavano a rassicurarla, fino a quando la sua pancia nono è arrivata a gonfiarsi e i medici hanno scoperto che aveva una massa di 14 centimetri che ha resa necessaria l'asportazione dell'utero. Inizialmente le dissero che non doveva fare alcun trattamento, quando la donna ha iniziato ad avere mal di schiena si sono accorti delle metastasi, ma ora potrebbe essere troppo tardi.