Coppia di pensionati compra casa in Spagna, poi scopre la truffa: «Costretti ad andare via, abbiamo perso 230mila euro»

Doveva essere la casa dove passare felicemente tanti anni di vita insieme, godendosi la pensione lontano da stress e caos a due passi dal mare. Ma il sogno di Phil e Anne Bulman, entrambi 71enni, si è trasformato in un incubo. I due anziani avevano comprato un terreno nella Costa Blanca in Spagna (che affaccia sul Mar Mediterraneo) e dopo aver costruito casa sono stati costretti ad andare via. «Abbiamo perso 230mila euro», hanno raccontato.

La vicenda

I due anziani si sono trasferiti in Spagna nel 2004, ormai 20 anni. Hanno trovato un terreno e l'hanno acquistato per 230mila sterline (circa 270mila euro) costruendo lì la loro casa dei sogni. Non sapevano che erano stati ingannati, riporta il Manchester Evening News. «Il costruttore ci ha truffato», commenta la coppia, spiegando poi i problemi che hanno incontrato.

Hanno pagato 18.500 sterline per la costruzione di una piscina e di terrazze e ha aggiunto una seconda proprietà sul terreno per la figlia a un costo maggiore, che li ha raggiunti.

Inoltre, la casa era sprovvista di collegamento alla rete idrica. Problema che gli è costato soldi extra. Dopo anni di problemi e battaglie legali, sono riusciti a vendere la casa, recuperando parte delle spese fatte. «Alla fine siamo tornati in Inghilterra, quel sogno è diventato un incubo».

