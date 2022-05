Germania, scoperta rete di pedofili con a capo babysitter. «Brutalità mai vista, sequestrati milioni di file»

In Germania le indagini della polizia di Colonia hanno scoperto un network di pedofili che, come riporta la Dpa, avrebbe raggiunto un livello di «brutalità inimmaginabile». A capo un uomo di 44 anni di Wermelskirchen, in Nordreno-Vestfalia, che si offriva come babysitter per avvicinare le sue vittime. L'uomo avrebbe scambiato con decine di altre persone foto e video pedopornografici. In tutto sono state sequestrati 3,5 milioni di immagini e 1,5 milioni di video. Gli indagati, al momento, sono 74.

Pedofilo entra nella diretta di una baby attrice e posta foto choc. La mamma: «Ci siamo messi a urlare»

«Sono scioccato e senza parole. Un tale livello di brutalità disumana verso bambini piccoli e di indifferenza per il loro dolore e le loro urla è qualcosa che non avevo mai visto». ha dichiarato Falk Schnabel, il capo della polizia. Le vittime fino ad ora identificate sono 33, tra cui anche bambini di pochi mesi e con disabilità. È possibile che il numero delle vittime aumenti, visto che finora è stato analizzato solo il 10% dei dati. «Vi prego di risparmiarmi di dover descrivere ciò che ho visto», ha dichiarato il procuratore capo Joachim Roth, «quello che ho visto mi ha scosso nel profondo».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 30 Maggio 2022, 19:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA