Paura sulle montagne russe, la giostra si ferma e dieci persone restano sospese in aria

@BomberosMad facilitan la bajada de 10 visitantes del @patraccionesmad tras pararse uno de los coches de la atracción conocida como “La Tarántula”. Afortunadamente todo ha quedado en un pequeño susto. pic.twitter.com/Y7C0PwH2JG — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) August 22, 2020

Los @BomberosMad han utilizado dos autoescalas articuladas y una escala de corredera para realizar los descensos. @SAMUR_PC ha permanecido en preventivo sin que fuera necesario atender a nadie. pic.twitter.com/YKdFN5UTUg — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) August 22, 2020

Ultimo aggiornamento: Domenica 23 Agosto 2020, 22:32

Minuti di terrore per alcuni visitatori di unche, mentre si trovavano sulle, sono rimaste, sospesi in aria. L'intervento dei vigili del fuoco ha permesso a dieci persone di essere liberate.È accaduto ieri pomeriggio a, nel più grande e più antico parco divertimenti della capitale spagnola. Leconosciute come 'La Tarantola' si erano improvvisamente fermate, con il meccanismo di sicurezza che ha interrotto il movimento e lasciato i visitatori intrappolati. Per liberarli sono intervenute quattro diverse squadre dei vigili del fuoco, che hanno utilizzato due autoscala articolate ed una scala.Sul posto è giunta anche un'ambulanza, ma le autorità sanitarie hanno fatto sapere che non è stato necessario soccorrere nessuno dei dieci visitatori rimasti bloccati sulle montagne russe. Per loro, quindi, solo un terribile spavento, ma niente di più grave.