Guasto al Tower Bridge, il ponte rimane sollevato per oltre un'ora: caos traffico a Londra

Il Tower Bridge è rimasto bloccato in posizione sollevata, creando ingorghi di traffico a Londra, di cui è uno dei simboli. Il famoso ponte sul Tamigi si apre nelle due sezioni centrali per permettere il passaggio delle navi più alte, ma questa volta il meccanismo si è inceppato rimanendo aperto per oltre un'ora. Il ponte «ha avuto problemi tecnici questo pomeriggio ed è rimasto bloccato in posizione sollevata», ha reso noto la Corporation of London, suo ente proprietario.



Sia la Corporation che la polizia di Londra hanno poi reso noto su Twitter che il traffico sul ponte è stato riaperto solo per i pedoni, mentre i tecnici sono al lavoro per verificare il meccanismo. Il ponte mobile è stato costruito fra il 1886 e il 1894. Il sistema di sollevamento era originariamente azionato da un meccanismo idraulico a vapore, ma dal 1976 funziona con l'elettricità.



