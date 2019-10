Pastore prova a vendere il figlio di 2 anni a uno sconoscito per prestazioni sessuali, arrestato

Lunedì 28 Ottobre 2019, 19:47

Organizza un iper farUn pastore protestante di Manchester è stato fermato dalla polizia e arrestato con l'accusa di pedofilia per aver provato aL'uomo avrebbe ceduto il bimbo a uno sconosciuto in cambio di denaro, lasciano che il pedofilo facesse del piccolo quello che voleva.avrebbe usato l'appper mettersi in contatto con l'uomo con il quale avrebbe avuto una serie di chat hard per diverse settimane. Il suo interlocutore però erache gli ha dato inizialmente spago per poterlo incastrare. Quando i due si sono incontrati, infatti, il poliziotto ha svelato la sua identità arrestando il sacerdote.Jolley è stato imprigionato per tre anni e quattro mesi e messo a vita nel registro degli autori di reati sessuali dopo essersi dichiarato colpevole di aver organizzato la commissione di un'offesa sessuale da parte di minori.