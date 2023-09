Papà influencer ritira la figlia da scuola: «Così io e mia moglie possiamo essere liberi di viaggiare». Criticato: egoista

di Redazione web

Joe Wicks ha raggiunto il massimo della sua notorietà durante la pandemia. Lui, fitness influencer, registrava lezioni per fare esercizio a casa e ha seguito milioni di personi negli allenamenti durante l'emergenza Covid e anche dopo. Adesso, è tornato alle cronache, per una vicenda legata alla sua famiglia. In un'intervista al Times di Londra ha raccontato di aver ritirato sua figlia da scuola dopo solo un anno, per farla studiare a casa. Il motivo? «Io e mia moglie abbiamo sempre amato insegnare ai bambini a casa e vogliamo la libertà di viaggiare di più ed esplorare il mondo», ha detto. Le sue parole, come prevedibile, hanno creato un grande dibattito.

Chiara Nasti, Mattia Zaccagni e Thiago: «Ditemi se non è il bambino più torturato al mondo»

Natalia Paragoni ai fan: «La gravidanza mi ha fatto ingrassare 12 chili». Poi, il "dispetto" della figlia Ginevra

La polemica e la risposta

Dopo l'intervista, Joe Wicks è stato sommerso da commenti di persone che hanno criticato la sua scelta, tacciandolo come «egoista».

«La mia scelta non è definitiva - ha detto - Non sto dicendo che farò studiare i miei figli a casa e andrò a vivere in una fattoria in mezzo al nulla. In realtà riguarda solo il nostro stile di vita». «Ciò che cerco di dare ai miei figli è stabilità e amore, e voglio che sappiano che sono sempre lì per loro», ha aggiunto.

Recentemente hanno viaggiato con la famiglia in Australia e Singapore e hanno anche trascorso del tempo nella loro seconda casa a Santa Monica, in California. «Nostra figlia potrebbe andare a scuola l’anno prossimo. Non abbiamo un’idea a lungo termine, ma vogliamo fare almeno un anno di educazione domestica», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 1 Settembre 2023, 14:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA