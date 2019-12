Papà cade dal tetto mentre mette le luci di Natale e muore sotto gli occhi del figlio

Lunedì 9 Dicembre 2019, 17:34

Voleva, ma è morto dal tetto sotto gli occhi di suoi figlio. Felipe Gallegos, 39 anni, gestiva un'attività die nel mese di dicembre lavorava anche come tuttofare per appendere le luci ai vicini. Era sul tetto di una casa a Rhome, in Texas, con sua moglie Alisha e il figlio diciassettenne Kaymin, quando è caduto a terra.I suoi cari lo hanno trovato sul marciapiede mente chiedeva aiuto e hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Portato in ospedale è emerso che aveva un brutto trauma cranico e un'emorragia cerebrale, una frattura toracica che ha dato complicazioni e ha costretto i medici ad un intervento di urgenza. Purtroppo però le sue condizioni erano troppo gravi e l'uomo non è riuscito a sopravvivere, come riporta anche il Mirror Sconvolta la famiglia, che ha visto morire il 39enne davanti ai loro occhi, proprio a pochi giorni dal Natale. L'attività di famiglia si basava principalmente su di lui, per queso un'amica ha avviato una raccolta fondi per sostenere i suoi cari in questi giorni.