Papa Benedetto, la croce pettorale rubata in Germania: era stata donata ad una chiesa bavarese

di Redazione web

Furto di inestimabile valore in Germania, dove ignoti hanno rubato la croce pettorale del defunto Papa emerito Benedetto XVI, che era stata lasciata in eredità alla chiesa di St. Oswald di Traunstein, in Baviera, dove Joseph Ratzinger ha vissuto da giovane. Lo riporta Dpa.

Papa Francesco silura Padre Georg: deve lasciare il Vaticano e tornare a Friburgo (ma senza incarichi)

Padre Georg a Verissimo: «Caso Orlandi? Non emergerà nulla di nuovo. Ecco cosa dissi a Papa Ratzinger»

Rubata la croce di Ratzinger

L'ufficio di polizia criminale bavarese ha detto che il furto è avvenuto lunedì. Non è stato ancora comunicato il valore della croce, che era probabilmente placcata in oro e conteneva una pietra preziosa. Ma la polizia ha intanto sottolineato che «il danno immateriale per la Chiesa cattolica è ovviamente enorme». I ladri hanno anche scassinato la cassa di un chiosco delle riviste.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Giugno 2023, 15:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA