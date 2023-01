Italiana scatena il panico sul volo per Mumbai: «Lite con le hostess, è rimasta seminuda». Cos'è accaduto

Una passeggera italiana è stata arrestata dopo essersi denudata su un volo partito da Abu Dhabi e diretto a Mumbai: il caos è scoppiato a bordo di un aereo della Vistara, quando la donna, identificata dai media indiani come Paola Perruccio - secondo quanto ricostruito dalla compagnia - avrebbe chiesto di spostarsi in business. Assistita dal consolato italiano di Mumbai, la donna è stata rilasciata su cauzione dal giudice poche ore dopo.

Italiana litiga seminuda sul volo

Secondo la ricostruzione della compagnia Vistara, di proprietà del gruppo Tata, la viaggiatrice, 46 anni, aveva creato confusione durante il volo dopo avere tentato di spostarsi in business class pur avendo acquistato un biglietto in classe economica. Il portavoce di Vistara aggiunge che la passeggera avrebbe aggredito violentemente le hostess che tentavano di impedirle di spostarsi e che, durante il litigio, si sarebbe tolta parte degli abiti e avrebbe camminato seminuda lungo il corridoio. «Il pilota ha fatto annunci per rassicurare gli altri viaggiatori della loro sicurezza. In accordo con le regole di comportamento durante i voli, gli agenti di sicurezza sono intervenuti immediatamente dopo l'atterraggio».



L'episodio si inscrive nella cornice della minore tolleranza delle compagnie aree verso i viaggiatori indisciplinati, dopo l'incidente nel quale, tre settimane fa, un passeggero di Air India, ubriaco, ha urinato sulla malcapitata che viaggiava al suo fianco. Una pesante sanzione è stata comminata, in quel caso, alla compagnia aerea: oltre ad una multa consistente l'Ente regolatore del traffico aereo ha sospeso per tre mesi la licenza del pilota che comandava il volo New York-Delhi.

