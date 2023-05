Orso attacca il regista tedesco Andreas Kieling: "Poteva voler difendere i cuccioli"

di Redazione web

Il regista tedesco Andreas Kieling ha subito un attacco da un orso. A darne notizia e lo stesso Kieling in un video sui social in cui si mostra con una benda sul braccio. L'uomo stava registrando un documentario sugli uccelli.

Orso investito da un'auto: alla guida c'era un cacciatore, danni per 7 mila euro

«L'orsa JJ4 è innocente, non ha ucciso Andrea Papi: sul suo corpo i segni dei denti di un orso maschio»

Le dichiarazioni di Kieling

Andreas Kieling, noto per il programma 'Les derniers mondes sauvages', ha subito un attacco da un orso. Commenta così la vicenda: «Potrebbe essere stata un’orsa che voleva proteggere i suoi cuccioli. L’aggressione potrebbe essere stata legata all’aumento di ormoni nella stagione degli amori. O semplicemente un orso che voleva difendere la carcassa di un animale predato, magari nascosta tra i cespugli".



«Di solito, se non si è in una situazione di conflitto non succede niente, ma questa volta non è stato così», continua il regista che per fortuna non ha subito gravi conseguenze dopo l'attacco.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Maggio 2023, 18:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA