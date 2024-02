Spazio, il russo Oleg Kononenko batte tutti i record: 878 giorni in orbita

Record nello spazio: è del russo Oleg Kononenko. Il 59enne cosmonauta ha battuto tutti per permanenza lontano dalla Terra. Nessuno come lui è stato tanto nello spazio: 878 giorni in orbita. Lo riferisce l’agenzia “Tass” rilanciando un comunicato dell’agenzia spaziale russa Roscosmos. Nella giornata di oggi, infatti, Kononenko ha superato il record precedente, detenuto sempre da un suo connazionale, Gennadij Padalka, che aveva trascorso 878 giorni in orbita. L’obiettivo è ora quello di arrivare ai mille giorni di permanenza nello spazio e il traguardo sarà raggiunto il prossimo 5 giugno.

«Volo per fare ciò che amo, non per superare record»

Ma lui si schermisce, commentando il primato all'agenzia di stampa russa Tass: «Volo nello spazio per fare ciò che amo, non per superare record». Kononenko resterà però ancora nella sua navicella spaziale per totalizzare il 23 settembre, a fine missione, 1.110 giorni di permanenza.

