A novanta anni confessa alla figlia di essere gay, lei lo aiuta a ritrovare l'amore della sua vita ma ormai è morto

Ultimo aggiornamento: Wednesday 29 July 2020, 01:15

Ha fattoKenneth Felts ha rivelato a famiglia e parenti di essereall'età di 90 anni, dopo che per una vita intera aveva nascosto a tutti la sua vera natura e una relazione d'amore molto importante con un altro uomo.L'uomo, che vive in Colorado, ha quasi confessato "per errore" quello che ha passato alla figlia Rebecca. La donna ha chiesto al padre durante il lockdown quale pensava fosse stato il peggiore errore della sua vita e lui ha risposto: «Vorrei non aver mai lasciato Phillip», un uomo di cui si è innamorato a 20 anni, quando però negli anni '50 essere gay non era facile come oggi. L'uomo così si è adattato a una vita basata sull'eterosessualità, anche se non era quello che desiderava e solo ora ha trovato il coraggio di raccontarlo alla sua famiglia.La figlia Rebecca, che ha raccolto la confessione del padre, è omosessuale e fu proprio al padre, 20 anni fa, a cui lo disse per la prima volta. La donna ha detto di essere felice per lui, ma allo stesso tempo è profondamente dispiaciuta al pensiero di tutto quello che ha dovuto tenere nascosto a tutti per anni. Ora però Kenneth è libero di essere se stesso e ha anche aperto una pagina Facebook, in cui si mostra spesso con una felpa arcobaleno, in sostegno ai movimenti lgbt. Dopo il coming out la famiglia ha provato a rintracciare Phillip, ma purtroppo l'uomo è scomparso.