Nonno fa penzolare la nipotina fuori dalla nave da crociera: bimba di 18 mesi precipita e muore

di Alessia Strinati

Lo más visto | La niña se le resbaló de sus brazos. https://t.co/ruEsTlFesK — Telenoticias (@TelenoticiasPR) 8 luglio 2019

Lunedì 8 Luglio 2019, 13:16

Ilma le scivola dalle mani. Unaprecipitando da un'altezza di circa cento metri dopo essere scivolata dalle mani del nonno che l'aveva sporta fuori dal finestrino, forse per farle ammirare il panorama.L'uomo e la piccola si trovavano nella loro cabina, quando la bambina è stata fatta penzolare fuori dalla finestra. Una scelta, quella del nonno, piuttosto incauta, vista l'altezza a cui si trovava la loro stanza, pari a quella di un palazzo di 11 piani. È stata questione di un attimo, la piccola è scivolata e morta sul colpo impattando contro il molo durante la vacanza. La famiglia si trovava, infatti, a bordo della nave Freedom of the Seas della compagnia Royal Caribbean ed erano attraccati a San Juan di Porto Rico.La piccola, secondo la stampa locale, era in vacanza con i genitori e i nonni, tutti originari dello stato dell'Indiana, negli Usa. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver sentito delle grida di una donna, poco dopo si sono accorti di quello che era accaduto, notando la mamma della bimba piangere sopra il corpicino ormai esanime. Ora sono in corso le indagini da parte della polizia che valuterà le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire con certezza la dinamica della tragedia.