New York, via i senzatetto dalle metro. La nuova direttiva del sindaco: «Non farete più quello che volete»

Via i senzatetto dalle metropolitane. E' l'ultima direttiva dei leader di New York che, venerdì, hanno pubblicato un piano per far rispettare rigorosamente le regole sulla metropolitana della città, al fine di rimuovere i senzatetto dal trasporto pubblico. «Semplicemente, non dovrete più fare quello che volete», ha dichiarato il sindaco di New York City, Eric Adams.

«Quei giorni sono finiti. Scorrete la tua MetroCard, seguite le fermate e scendete a destinazione. Questo è ciò che dice questa amministrazione» ha continuato il pirimo cittadino in una conferenza stampa , relativamente alla stazione della metropolitana a Lower Manhattan.

Gli agenti del dipartimento di polizia di New York (NYPD) riceveranno un mandato per far rispettare le regole di condotta della metropolitana, che includono il divieto di sdraiarsi, creare un ambiente non igienico e fumare o usare apertamente droghe.

La nuova direttiva arriva alla luce di un aumento degli assalti criminali nella metropolitana che, sebbene rari, sono aumentati del 25% nel 2021 rispetto al 2019. Il mese scorso, la morte di una donna asiatica americana, spinta dal marciapiede durante il passaggio della metro, ha suscitato importanti promesse da parte del sindaco, entrato in carica all'inizio di gennaio, come aumentare le forze dell'ordine in metropolitana. Adams ha promesso di aumentare le ispezioni e aggiungere altri 1.000 poliziotti al sistema.

In base al piano, gli ufficiali della polizia di New York riceveranno una formazione aggiuntiva sull'applicazione delle regole di condotta. La città ha affermato che gli agenti saranno alla fine delle linee della metropolitana, dove a tutti i passeggeri irregolati sarà richiesto di lasciare il treno.

Come riporta il Guardian, Adams e il governatore di New York, Kathy Hochul, hanno affermato che la città e lo stato amplieranno i servizi di sensibilizzazione alle persone senza alloggio che potrebbero vivere all'interno delle metropolitana. Oltre alle quasi 50.000 persone che vivono nel sistema di accoglienza della città, si stima che 2.400 persone vivano senza riparo in città, molte delle quali si rivolgono alla metropolitana di notte per riscaldarsi.

«Non si tratta di arrestare persone, si tratta di arrestare un problema. Correggeremo le condizioni» ha detto Adams venerdì. «È crudele e disumano consentire a persone senza alloggio di vivere in metropolitana ed è ingiusto pagare passeggeri e lavoratori di transito che meritano un ambiente pulito, ordinato e sicuro. I giorni in cui si chiudeva un occhio su questo problema crescente sono finiti».

I nuovi leader ora affermano che i problemi di sicurezza hanno frenato gli sforzi per aumentare il numero di passeggeri nel sistema della metropolitana, che si aggira appena al di sopra del 50% dei livelli pre-pandemia.

«Le persone mi parlano della loro paura di usare il sistema e faremo in modo che la paura non sia la realtà di New York» ha detto Adams.

