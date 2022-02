Incendio sul traghetto, tra i passeggeri anche un superstite della strage della Norman Atlantic nel 2014

Uno dei naufraghi del traghetto Euroferry Olympia, andato in fiamme ieri al largo di Corfù, aveva vissuto la stessa tragedia nell'incendio della nave Norman Atlantic, nel dicembre 2014, disastro avvenuto nel Canale d'Otranto in cui morirono 31 persone.

Incendio sul traghetto, ci sono dispersi (ma nessun italiano). 10 feriti, grave un camionista: è intubato

Lo rende noto l'emittente televisiva greca Skai a cui l'uomo ha dichiarato che «rispetto al precedente incidente c'è stata una mobilitazione più veloce all'interno della nave e sono stati in grado di lasciarla in tempo» e che anche le condizioni meteorologiche, in questa circostanza, «sono state un fattore positivo».

