Sospesi a un'altezza di oltre 40 metri sulle montagne russe: i 32 passeggeri salvi dopo 45 minuti a testa in giù

Le montagne russe "Flying Dinosaur" agli Universal Studios a Osaka, in Giappone, ispirate a Jurassic Park, hanno riscontrato problemi durante la corsa ed è stato attivato il sistema di emergenza. Per questo motivo, mentre i 32 passeggeri si apprestavano a percorrere il punto di massima altezza (oltre quaranta metri), si sono ritrovati fermi e a testa in giù.

Il salvataggio

Secondo quanto riportato dal DailyMail, l'incidente è avvenuto giovedì mattina, 14 dicembre, intorno alle 10.55, proprio quando i trentadue passeggeri si trovavano nel punto più alto dell'attrazione.

Tutti coloro che si trovavano a bordo, nel giro di circa 45 minuti, sono stati salvati e fatti scendere grazie a delle scale di emergenza. Lo staff ha confermato che nessuno è rimasto ferito né si è sentito male. Gli Universal Studios hanno dichiarato al quotidiano Nikkei: «Il sensore che rileva le anomalie è stato attivato e il sistema si è fermato».

Dopo un'ora e mezza di test, l'attrazione è stata di nuovo aperta perché reputata sicura, sebbene non sia chiaro il motivo del malfunzionamento.

Ultimo aggiornamento: Sabato 16 Dicembre 2023, 15:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA