Monopoly, il gioco introvabile in Russia: scoppia il caso. «Pochissime copie rimaste, impossibile comprarlo»

In Russia scoppia il caso Monopoly. Il famoso gioco da tavola con Viale dei Giardini, Parco della Vittoria e via discorrendo è sparito dai negozi russi: la versione classica non è più disponibile nei principali punti vendita o nei negozi specializzati e le poche copie ancora in circolazione risalgono a scorte avanzate dal 2022.

Monopoly sparito in Russia: ecco perché

La notizia è riportata da Meduza, che cita l'emittente statale Rbc. Sarebbe ancora possibile reperire il gioco online, ma i negozi che lo hanno ordinato faticano a riceverlo. Qualche versione del Monopoly Urss - un pezzo da collezione - è ancora disponibile.







Nel marzo 2022, il ministero dell'Industria e del Commercio russo ha incluso i giochi Hasbro e Mattel in un elenco di importazioni parallele, il che significa che la Russia intendeva acquisire i prodotti di quelle società attraverso Paesi terzi, ma dal momento che questi richiedono la traduzione in russo, la soluzione alternativa non è funzionale.

