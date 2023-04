Attentato in Russia, sui gruppi Telegram si scatenano i complotti: «Sono stati Navalny e Soros, obbediscono a Kiev»

Dopo l'attentato a San Pietroburgo in cui ha perso la vita Maksim Fomin, alias Vladlen Tatarsky, la galassia dei canali Z su Telegram si è scatenata in ricostruzioni, complotti e accuse. Ieri pomeriggio un ordigno è esploso uccidendo il blogger nazionalista russo - considerato ideologo della Wagner e molto vicino a Vladimir Putin - e per l'attentato è stata fermata una ragazza di 26 anni, Darya Trepova.

Darya Trepova, chi è la ragazza fermata per l'attentato in Russia. Le chat: «Mi hanno incastrato»

Blogger ucciso, fermata la ragazza che ha messo la bomba. Mosca: «Dietro l'attentato c'è l'Ucraina»