«Mia moglie vuole partire da sola per un mese e lasciare a casa me e nostra figlia di 16 mesi. È stanca di sentirsi mamma»

Una "pausa dalla genitorialità". Questa la richiesta della mamma di una bambina di 16 mesi al marito. La trentenne ha espresso il desiderio di concedersi un viaggio della durata di un mese in Europa, da sola, lasciando a casa la famiglia perché «stanca di sentirsi mamma». Un'esigenza che il marito proprio non è riuscito a comprendere, tanto da essersi rivolto agli utenti di Reddit sottoponendo loro la questione.

La vacanza di 4 settimane

L'uomo, 32 anni e sposato da quattro, ha spiegato: «Non penso sia appropriato che una persona sposata (e ora genitore) lasci la casa per stare lontano dalla famiglia per così tanto tempo. Pensavo che mia moglie fosse d'accordo con me perché abbiamo gli stessi valori». La coppia ha sempre condiviso equamente i compiti domestici, e il marito riconosce quanto sia impegnativa la fase postpartum per le mamme. Ha anche incoraggiato sua moglie ad entrare in terapia per affrontare la depressione postpartum. I due hanno avuto una dura discussione perché il marito non vuole che sua moglie parta per così tanto tempo. «Dice che è stanca di sentirsi mamma e vuole fare una vacanza di quattro settimane con la sua amica che vive in Europa», ha spiegato l'uomo. «La sua motivazione è che dopo il parto e un anno e mezzo da mamma pensa di essersi meritata un mese di vacanza». La donna «ha sempre sognato di esplorare un giorno l'Europa». Inoltre «rivuole indietro la sua identità».

L'opinione del marito

Ma suo marito si è trovato in forte disaccordo e ha provato a persuaderla a concedersi una pausa più breve. «Le ho detto che le priorità sono destinate a cambiare e che lei non può aspettarsi di riavere una vita da single», ha scritto. «Sarei felice di farmi avanti e farmi carico dell'accudimento totale di nostra figlia se volesse fare una gita nel fine settimana, o una giornata alle terme». Ma a quanto pare questo non le basta. Il marito ha poi aggiunto che trova egoista da parte della moglie voler spendere i suoi risparmi per un viaggio da sola anziché in famgilia, e che non riesce a «capire l'idea di una mamma che vuole stare lontana dal suo bambino per quasi un mese».

I commenti

Il dilemma ha attirato l'attenzione di molti utenti su Reddit, con oltre 2.700 persone che hanno commentato la situazione. Le opinioni sono state variegate, con alcuni utenti che hanno sostenuto la moglie nella sua ricerca di indipendenza e altre che hanno ritenuto che quattro settimane fossero troppo lunghe per una separazione dalla famiglia. In generale, il post ha scatenato un dibattito sulla questione di quanto tempo sia accettabile per una madre prendersi una pausa dalla genitorialità e se sia possibile trovare un compromesso che soddisfi entrambi i partner in una relazione.

