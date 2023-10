L'influencer e le flatulenze sul marito: «Quel video è piaciuto più delle mie foto in bikini»

di Redazione web

Karina Irby è una nota influencer, diventata famosa per sensibilizzare i suoi fan sull'accettazione del proprio corpo. Con le sue imperfezioni, soprattutto la cellulite di cui soffre molto, Karina ha conquistato tutti, anche se molto spesso riceve critiche per le foto in bikini che mostrano i suoi difetti. Per smorzare i toni, un giorno, decise di pubblicare un post in cui, alzando una gamba, commetteva un gesto nei confronti del marito, che, a detta sua, ha avuto più successo delle foto che pubblica: ecco di cosa si tratta.





«Ho la cellulite e non mi interessa, gli hater mi offendono ma io sono felice così»



Karina e il marito

Le foto in bikini

«Quasi 4 milioni di visualizzazioni su un video in cui scoreggio su Ryan... Wow. È chiaro che i bikini non ottengono più successo, e ora è tutta una questione di scoreggiare sul tuo partner! Ciao a tutte le nuove persone che hanno iniziato a seguire la mia pagina», ha spiegato l'influencer.

