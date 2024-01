Miss America 2024 è Madison Harsh, il trionfo dopo il dramma: «Mamma è morta di tumore al pancreas»

di Redazione web

Un po' come nel film con Sandra Bullock Miss Detective, ma senza azione e senza tentativi di sabotaggio o uccisioni. Un film in un certo qual senso profetico. La nuova Miss America 2024 è una tenente pilota dell'Air Force. Si tratta di Madison Marsh, 22 anni, rappresentante del Colorado e laureata in fisica. La prima ufficiale dell'aeronautica mlitare in servizio attivo a vincere il concorso di bellezza. «Nel tempo libero pilota aerei, cucina la pasta e legge», descrive così la nuova reginetta la pagina di Miss Colorado.

La 22enne si è contesa la corona con altre 51 ragazze tra i 18 e 21 anni. Una per ciascun stato degli Usa, più il Distretto di Columbia. «Quando indosso la mia uniforme, servo e rappresento il nostro Paese. Quando indosso la corona e la fascia, sto rappresentando la mia comunità», ha detto la vincitrice all'Harvard Crimson, il giornale studentesco della nota università americana.

Gli studi della Miss

La United States Air Force, l'USAF, si è subito congratulata e ha sottolineanto che «Marsh sta attualmente conseguendo un master in politica all'Harvard Kennedy School». «Non credo che sarei mai entrata ad Harvard se non fossi andata all'Accademia dell'Aeronautica Militare», ha rivelato Marsh, convinta che non sarebbe mai diventata Miss Colorado senza l'Accademia dell'Aeronautica Militare: «Lì mi hanno addestrata e affinato la mia leadership». Il concorso di Miss America, fondato nel 1921 come passerella in costume da bagno, infatti, ha come missione quella di «incoraggiare giovani donne a diventare leader».

Il tumore al pancreas della mamma

Marsh, che è anche cintura nera di taekwondo, ha anche lavorato come stagista alla Harvard Medical School e alla NASA. La miss ha fondato la Whitney Marsh Foundation dopo che sua madre è morta di cancro al pancreas nel 2018.

