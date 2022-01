Suicida Miss America 2019 Cheslie Kryst: aveva 30 anni. L'addio su Instagram: «Possa questo giorno portarti riposo e pace»

Cheslie Kryst, Miss America nel 2019, è morta a 30 anni. La donna si è suicidata lanciandosi nel vuoto dai piani alti dell'edificio in cui abitava a New York, sulla 42ma strada, domenica mattina. Kryst, che viveva al nono piano dell'edificio da 60 piani, era da sola - secondo quanto riportato dai media americani - quando si è lanciata nel vuoto. L'ultima volta che è stata vista era al 29mo piano.

Era stata un'atleta molto promettente ai tempi in cui studiava all'università del Nord Dakota; si era laureata in legge ed era diventata un'avvocata impegnata in battaglie civili e sociali prima di intraprendere la carriera televisiva dove era stata conduttrice e corrispondente della popolare rete Extra Tv, che si occupa do intrattenimento leggero e gossip,

In un bigliettino trovato nel suo appartamento, Kryst ha scritto di lasciare tutti i suoi averi alla madre senza però spiegare il motivo del suo gesto. Poche ore prima della sua morte aveva pubblicato su Instagram una sua foto con la scritta: «Possa questo giorno portarvi riposo e pace».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Gennaio 2022, 07:57

