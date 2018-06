Miss America dice stop Addio al bikini in gara

Mercoledì 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'effetto #metoo arriva e si abbatte su uno dei concorsi di bellezza più amati degli Stati Uniti. Miss America dice addio alla gara in costume e non giudicherà più le sue concorrenti in base all'aspetto fisico. Ad annunciare la rivoluzione Gretchen Carlson, l'ex Miss America ora a capo dell'organizzazione. «Non giudicheremo più le candidate in base all'aspetto fisico ed esteriore. È una cosa enorme. Non siamo più un concorso, siamo una competizione» ha spiegato la Carlson alla emittente Abc.Al posto della sfilata in costume da bagno, verrà spazio ad interviste con le candidate che dovranno guadagnarsi i voti con le risposte. «Abbiamo sentito tante ragazze dire Vorremo far parte del vostro programma ma non vogliamo sfilare in costume e tacchi alti». Ecco, non dovrete farlo più» ha concluso la Carlson. I cambiamenti saranno effettivi già dal prossimo settembre.Il concorso che decreta la reginetta d'America è nato 96 anni fa ad Atlantic City in New Jersey.