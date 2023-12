Militare di 26 anni muore in un incidente in moto, lo schianto choc: «Investito da 8 macchine» «È un incubo, è orrendo. La prima macchina probabilmente lo ha ucciso. Non credo che abbia sofferto», spera il padre Jack







di Redazione Web Nel tardo pomeriggio del 17 dicembre, un tragico incidente si è verificato lungo la U.S. Highway 27, coinvolgendo John 'Jack' Dyer, un giovane motociclista di 26 anni. Il dramma è avvenuto in prossimità dell'incrocio con la Frank Jarrell Road nella Contea di Lake, riporta Fox35. John Dyer ha perso il controllo della sua moto ed è caduto per poi essere investito da otto veicoli. La famiglia è ancora in stato di choc di fronte alla dolorosa perdita. L'incidente in moto Il padre di Jack, John Dyer, ha espresso la sua difficoltà nel comprendere la tragica fine del figlio: «È un incubo, è orrendo. La prima macchina probabilmente lo ha ucciso. Non credo che abbia sofferto, ma come hanno fatto tutte quelle auto a continuare a passargli sopra? Non è un cervo sulla strada, è un essere umano». L'incidente è avvenuto nel giorno del 26esimo compleanno di Jack, un dettaglio che aggiunge un tocco di amarezza a questa triste vicenda. Il giovane veterano dell'esercito, originario di Orlando, aveva alle spalle una storia di coraggio e forza: aveva servito come paracadutista nonostante la sua paura delle altezze. L'inchiesta sulla morte di Jack è ancora in corso, secondo quanto dichiarato dalla Florida Highway Patrol, senza ulteriori aggiornamenti al momento. Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Dicembre 2023, 16:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA