Frontale tra due auto, famiglia distrutta: morto il papà, grave la mamma. In prognosi riservata la bimba di 20 mesi e il figlio di 6 anni

Famiglia distrutta in Puglia. Sono molto gravi le condizioni della donna di 37 anni rimasta ferita venerdì sera sulla strada provinciale tra Trani e Corato in un incidente in cui hanno perso la vita il marito coetaneo, Vincenzo Lafiandra, e il conducente della seconda vettura coinvolta nello scontro, Saviano Calvano di 82 anni. La Procura di Trani ha aperto una inchiesta per omicidio stradale per fare chiarezza sull'incidente.

La donna è stata portata all'ospedale di Andria ma poi trasferita di urgenza al Policlinico di Bari per essere operata nel reparto di chirurgia vascolare. Ha numerose fratture del bacino e delle costole ma il problema maggiore è quello della aorta. La prognosi, ovviamente, è riservata come quelle dei figli della coppia, una bambina di 20 mesi e un bambino di 6 anni.

Bimbi in prognosi riservata

Il figlio è stato portato prima all'ospedale di Barletta, quindi è stato trasferito all'ospedale 'Giovanni XXIII' di Bari. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Ha un trauma cranico e diverse fratture ma non ci sono lesioni a livello toracico e addominale.

La dinamica

Il frontale tra le due automobili è avvenuto sulla strada che collega Trani a Corato, in provincia di Bari, intorno alle 18, poco dopo lo svincolo per Bisceglie e Andria. La Peugeot guidata dall'80enne, solo in auto, ha invaso la corsia opposta e si è scontrata contro la Opel con a bordo l'intera famiglia. Alla guida c'era il padre Lorenzo, nel lato passeggero la madre e dietro i due bambini. L'Opel ha poi tamponato anche un'altra auto, i cui occupanti hanno riportato lievi contusioni. Non si esclude che l'82enne, che viaggia solo in direzione Corato, possa aver avuto un malore.

Per le due vittime, che erano alla guida di due delle tre auto coinvolte nello scontro, sono stati inutili i soccorsi prestati dal personale del 118: sono entrambi morti sul colpo ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarli dalla lamiere.

Ultimo aggiornamento: Sabato 30 Dicembre 2023, 13:49

