Che fine ha fatto Melania Trump? La moglie dell'ex presidente grande assente: «Non frequenta più ristoranti lussuosi e non fa più shopping». Ecco dove si è rifugiata

di Tommaso Cometti

“Dov'è Melania Trump?", si chiedono tanti osservatori statunitensi. In molti, infatti, hanno notato l'assenza della moglie del miliardario, che da tempo non compare più pubblicamente insieme al marito, Donald Trump. Il suo ritiro a vita privata, avvenuto subito dopo aver lasciato la Casa bianca, è stato notato soprattutto in occasione della campagna elettorale per le elezioni.

Melania Trump è a Mar-a-Lago dove, lontano dai riflettori, dalla campagna elettorale e dalle grane legali del marito, continua in tranquillità la sua vita poco mondana. Se non è in Florida è alla Trump Tower di New York, che preferisce al club di Bedminster: non frequenta più ristoranti lussuosi e non fa più shopping di persona a Palm Beach, come raccontano al Washington Post i titolari dei negozi che per anni l'hanno vista e ospitata.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Novembre 2023, 20:46

