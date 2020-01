Meghan Markle e Harry, quanto costa la fuga dalla casa reale? Tutto quello che perderanno

Venerdì 10 Gennaio 2020, 14:51

uantoDopo la partenza di Meghan, che è tornata in Canada da Archie, ora Harry sembra stia parlando con la Regina e le decisoni da prendere sono molte, visto che si è scelto di rinunciare sì agli oneri, ma anche agli onori della monarchia.Da subito dopo le nozze si sono iniziati ad avere dubbi sul fatto che Meghan, così indipendente, potesse sottostare ai rigidi voleri della monarchia britannica, e infatti non ce l'ha fatta e ha "trascinato" con se anche il (non più) principe Harry. Con l'addio il secondogenito di Carlo e Diana rinucia non solo ai titoli, di duca per lui e per Meghan (discorso che non vale per Archie che non ha mai voluto prendesse il titolo di principe), ma rinuncia anche a uno stipendio, che spetta a tutti i componenti della casa reale, sebbene in cifre differenti.Questo però non dovrebbe essere un problema, visto che di fatto Harry negli anni ha un bel gruzzolo nel suo conto in banca. Alla sua morte, nel 1997, Lady Diana ha lasciato ai figli un patrimonio in fondi fiduciari. Quando ognuno di loro ha compiuto 25 anni hanno iniziato a ricevere dividendi annuali di 450mila dollari l’anno e ognuno di loro ha ricevuto, infine, l’intera somma quando hanno compiuto 30 anni, ovvero dieci milioni di dollari a testa. I due fratelli hanno anche ereditato la collezione di gioielli della principessa Diana, di cui è difficile calcolare il valore. Lo stipendio di Harry, che presumibilmente non è stato speso, visto che non hanno affitti e bollette da pagare, ammonta a 51 mila dollari l'anno, per 10 anni. Inoltre la nonna Elizabeth Bowes-Lyon, madre di Elisabetta, ha lasciato ai suoi nipoti e pronipoti 14milioni di sterline di eredità.Sebbene non dovrebbero avere problemi economici, perché tra il conto di Harry e quello di Meghan, dovrebbero avere un patrimonio di dirca 40 milioni di sterline (conti alla mano secondo Mariclaire) il popolo britannico non l'ha comunque presa bene. Parla di Harry come uno che ha voltato le spalle alla monarchia e di Meghan come un'arrivista. Cosa altro potrebbe succedere?