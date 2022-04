Come spendere meno di 500 euro per un matrimonio completo, dalla cerimonia all'abito

I matrimoni, come tutti sanno, possono diventare molto costosi ma una coppia americana è riuscita a celebrare l’evento spendendo soltanto 500 dollari (l'equivalente di circa 460 euro), contro la media nazionale che si attesta intorno ai 30mila.

Kiara e Joel Brokenbrough (Instagram)

Kiara and Joel, il matrimonio diventa virale

Kiara e Joel Brokenbrough sono riusciti nel difficile compito di sposarsi con soli 500 dollari: «Il nostro obiettivo era quello di essere il più minimal possibile - ha spiegato Kiara a "Good Morning America” - Anche per spendere meno denaro possibile...»

Il vestito

Il primo step quello del vestito della sposa, con Kiara che è riuscita ad aggiudicarsi l’abito per l’occasione sul sito Web del rivenditore di moda digitale Shein per soli $ 47. L’esperienza d’acquisto è stata condivisa su TikTok, dove il video ha catturato l’attenzione di oltre un milione di utenti: «Non volevo spendere molti soldi per un vestito – ha raccontato - perché so che lo indosserò una volta per alcune ore».

Location e cerimonia

Anche i costi delle cerimonia vera e propria sono stati naturalmente tagliati. Alcune cose, come i fiori, sono state regalata dalla sua famiglia e per la location è stata scelta un posto libero fuori delle autostrade della California. Gli ospiti hanno anche pagato il proprio cibo e bevande alla reception: «Hai un matrimonio, con testimoni lì a testimoniarti – ha spiegato la sposa - giurando al tuo coniuge, giurando a Dio che voi ragazzi rimarrete insieme per tutta la vita. E poi festeggi con cibo, bevande e balli. Ed è esattamente quello che abbiamo fatto».

Kiara ha spiegato che per organizzare un matrimonio con un budget limitato, oltre a trovare un posto libero e carino così da risparmiare nelle decorazioni, bisogna avere dei parenti che supportino la tua idea, ricordando che l’obbiettivo finale è celebrare l'amore: «Le persone invitate hanno capito cosa stavamo cercando di fare e ci hanno davvero supportato».

