Matrimonio choc, donna lancia escrementi sugli sposi durante la cerimonia: la "vendetta" contro l'ex fidanzato

Superare la rottura con l'ex fidanzato non è mai facile. Sapere, poi, che sta per sposare un'altra, per qualcuno potrebbe essere troppo. Così tanto, da non riuscire a controllare la reazione. Un esempio? In Bolivia una coppia di sposi è stata ricoperta di escrementi dall'ex di lui, che si è presentata a sorpresa al matrimonio "armata" e agguerrita, decisa a rovinare quel giorno speciale.

Cosa è successo

A raccontare la vicenda è "La Vanguardia". La donna si è presentata a sorpresa al matrimonio del suo ex e ha lanciato buste piene di feci, colpendo in pieno i due sposini.

La discussione sui social

La vicenda è diventata virale sui social, scatenando i commenti di migliaia di utenti. «Questo significa umiliarsi come donna. Non importa quanto ti senti danneggiata o ingannata, non cercare mai vendetta. Che tu possa essere felice con il tuo nuovo partner», uno dei tanti commenti apparsi. Qualcuno, invece, ha suggerito di denunciare il fatto alla polizia.

