Secondo l’accusa, la Butina: i giudici la accusano di aver provato ad infiltrarsi in organizzazioni che influenzano la politica Usa per perseguire gli interessi russi. Il no alla cauzione è arrivato perché il giudice federale teme che la ragazza possa cercare di scappare dal Paese: meglio perciò che resti in carcere almeno fino al processo.Maria aveva fondato ‘Right to bear arms’, gruppo che promuoveva il diritto alla difesa armata, e tramite questo gruppo avrebbe provato ad infiltrarsi nella potentissima lobby americana delle armi, la National Rifle Association. Ma non solo: tramite alcuni organizzazioni religiose, avrebbe provato anche a condizionare le basi del partito repubblicano per conto della Russia. Fino a cercare di organizzare addirittura un incontro segreto traprima della candidatura dello stesso Trump, nel 2016.Insomma, una spy story in piena regola, come nell’ultima stagione di, la serie tv americana che da anni sembra quasi anticipare quel che accade nella realtà a stelle e strisce: nel telefilm un’agente russa di origini francesi,(interpretata da Sandrine Holt), intrattieneva una relazione sessuale con il più stretto collaboratore della presidente americana(Elizabeth Marvel) per condizionare l’amministrazione e costringere la stessa presidente alle dimissioni (vi risparmiamo gli spoiler).Maria Butina si sarebbe invece legata sentimentalmente a, stratega repubblicano del South Dakota, conosciuto a Mosca nel 2013.L’Fbi ha tenuto d’occhio Maria Butina per quasi due anni, costruendo - scrive il Washington Post - un dossier decisamente corposo: in più di un’occasione, con l’aiuto dello stesso Erickson, Butina avrebbe tentato di venire a contatto con Donald Trump, riuscendo invece a incontrare solo suo figlio. La donna per anni era stata l’assistente di, senatore del partito di Putin e anch’egli facente parte della Nra: dopo due anni di controlli, mentre Butina stava per trasferirsi in South Dakota, sono scattate le manette.