Mamma influencer, figli al guinzaglio in passeggiata: il video social, esplode la polemica

Britni Church, una mamma influencer americana con 12 figli, è nota sui social per le sue avventure e i suoi video dove dispensa consigli per chi, come lei, vive in una famiglia allargata.

Il suo ultimo post, ha però fatto storcere il naso a numerosi follower, Britni si è immortalata mentre portava i suoi bambini al guinzaglio, giustificando il suo gesto dicendo che non sempre è facile portare in giro 12 bambini, e per evitare che qualcuno si allontani o si perda, usa il metodo del guinzaglio, che lei ritiene geniale.

Polemica

Non tutti sono stati d'accordo con lei, molti dei suoi follower hanno contestato quest'usanza scrivendo: «Mi dispiace ma, non ho mai amato l'idea del guinzaglio per bambini. Non sono cani».

Genitori pro guinzaglio

Per altri, indossare un guinzaglio equivale a un distacco tra genitori e figli, che va a minare il rapporto di fiducia, per di più in questo modo i bambini hanno poche occasioni di muoversi, di inciampare e sperimentare tutte quelle piccole disavventure che alla loro età sono normali.

Altri commenti, invece, hanno giustificato il gesto di Britni, secondola loro opinione non tutti possono sapere cosa prova o con quali problematoche deve avere a che fare la mamma di una famiglia così numerosa.

