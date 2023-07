«Ho 12 figli e li faccio mangiare tutti da una piscina con le mani»: la mamma influencer fa infuriare i follower

Essere mamma, al giorno d'oggi è sempre più complicato. Tra il lavoro, gli impegni dei figli e i problemi familiari, non sempre è semplice far quadrare il tutto. E per chi ha 12 figli come Alicia Dougherty, tutto si moltiplica all'ennesima potenza. La donna, una 42enne che su TikTok riscuote molto successo proprio per il racconto della sua vita quotidiana molto movimentata, adesso è finita nell'occhio del ciclone. Il motivo? Ha fatto mangiare i suoi figli da una piscina per bambini per risparmiare tempo, piatti e posate...

La fidanzata non può avere figli, trans smette la cura e dà alla luce una bambina: «Amo fare il papà, ora vogliamo un altro bebè»

Donna incinta di 7 mesi muore con il bambino in grembo nello scontro con un coccodrillo: nell'auto anche gli altri tre figli di 6, 11 e 13 anni

Mamma di 12 figli accusata: «Sei disgustosa»

Alicia che ha quattro figli e ben otto adottati, passa le giornate nelle faccende di casa e a districarsi tra i mille impegni dei suoi adorati bambini. E una sera, per organizzare qualcosa di diverso, ha deciso di preparare un pasto da condividere. Una specie di festa per i suoi figli che, però, non è proprio piaciuta agli utenti dei social network.

Nel video condiviso su TikTok, infatti, si vede come abbia preparato un mega piatto di nacho per far divertire i suoi figli.

Ma il video simpatico non ha riscosso il consenso che la donna si aspettava. Il "nacho party" si è trasformato in una vera e propria ondata di odio nei confronti della mamma. In tanti, infatti, si sono scatenati nei commenti del video (che conta più di 7 milioni di visualizzazioni): «È davvero antigenico», scrive un utente. «Il mio peggior incubo», fa eco una ragazza. «È davvero disgustoso, come puoi permettere che i tuoi figli mangino in questo modo?», scrive un altro. Ma i commenti di questo tipo sono migliaia.

Anche se qualcuno cerca di smorzare i toni e apprezza il tentativo della mamma: «Così si creano ricordi tra fratelli, brava», scrive una donna andando controcorrente. «Ottima idea, hai creato un qualcosa di unico per i tuoi figli», scrive un'altra.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Luglio 2023, 21:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA