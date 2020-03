Mamma imbottisce il figlio di un anno di cocaina e poi gli frattura il cranio, arrestata

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Marzo 2020, 21:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hadi appenae poi gli ha spaccato la testa. Crystal Steele, 28enne della Pennsylvania è accusata di. La mamma ha prima somministrato un grande quantitativo di droga al piccolo e poi si è scagliata su di lui, picchiandolo in modo tanto violento daA scoprire gli abusi sono stati i medici dell'ospedale di Latrobe dove il bimbo è stato portato in gravi condizioni. Il bambino era pieno di lividi, aveva diverse fratture e il cranio era compromesso. I dottori hanno così avviato la procedura e sono scattate le indagini, come riporta anche la stampa locale . Le analisi hanno poi mostrato l'assunzione di droga e per la madre sono scattate le manette.Nessuno aveva mai visto la donna avere atteggiamenti violenti verso il figlio, ma le indagini l'hanno incastrata. La 28enne è stata accusata di violenza su minore ed è ora in attesa di processo. Il bimbo, ricoverato in gravi condizioni, si sta riprendendo lentamente, la mamma però continua a negare ogni accusa sostenendo che il figlio sia caduto per le scale.