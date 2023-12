Mamma spende 8mila euro per il primo compleanno del figlio e scoppia la polemica. Lei si difende: «Gelose, il lusso non è per tutti»

di Hylia Rossi

Viaggi incredibili in destinazioni da sogno, pigiamini firmati con prezzi da capogiro e giocattoli con cui una persona comune potrebbe pagare l'affitto di casa: Jodie Weston è di Londra, ha trent'anni, è una mamma single e non nasconde il fatto di spendere migliaia e migliaia di sterline ogni mese per suo figlio, che ha da poco compiuto un anno.

La sua partecipazione alla trasmissione televisiva Rich Kids Go Skint, infatti, ha rivelato i dettagli della sua vita privata e in particolare di ciò che crede sia meglio per il suo piccolo. Com'era prevedibile, le sue parole hanno scatenato l'ira di tante altre persone - e molte altre mamme - riguardo le giuste modalità di spendere i soldi e di crescere i figli.

Ecco cosa ha detto Jodie e la sua risposta alle numerose critiche.

«Spesso giudicata dalle mamme gelose»

Jodie Weston è una DJ professionista e sembra che il suo lavoro paghi piuttosto bene. Secondo quanto riporta il DailyMail, la giovane mamma single spende più di mille euro ogni mese per il suo bambino tra vestiti, giocattoli e cibo di prima scelta: «Penso che se le cose le hai, devi farle vedere!», ha dichiarato durante la trasmissione Rich Holiday Poor Holiday.

La mamma afferma di essere responsabile quando si tratta di soldi, anche se recentemente ha speso circa 8mila euro per una vacanza di quattro giorni a Disneyland in occasione del primo compleanno di suo figlio: «Si vive in base ai propri mezzi, e se ci si può permettere il lusso allora perché non farlo? Ho solo un bambino e voglio solo godermi questi ricordi perché per me sono i primi».

Jodie è consapevole della crisi che interessa molte famiglie e afferma: «Sicuramente la vita è diventata più costosa ma faccio attenzione a quanto spendo in modo da non indebitarmi e potermi permettere questi viaggi.

Non solo viaggi

Jodie, riguardo il viaggio, ha detto: «A Disneyland abbiamo avuto una cena privata con tutti i personaggi, del tempo solo per noi prima dell'apertura del parco (un'esperienza esclusiva per gli ospiti dell'hotel), un tour VIP e champagne e formaggi per tutta la durata del soggiorno». Poi, un fine settimana a Budapest in un cinque stelle: «Tutti quelli che mi conoscono sanno che non vivo una vita "normale", sono nata per essere un unicorno!»

Riguardo le reazioni e i commenti ricevuti, afferma: «Certo, ho sentito spesso "Chi porta il proprio figlio di un anno a Disneyland?", ma le persone che contano davvero mi hanno solo detto "Fai sempre ciò che vuoi fare". Credo davvero si debba vivere per essere felici, non per seguire le norme sociali. Mio figlio si è divertito molto e vederlo sorridere per me vuol dire aver fatto la cosa giusta».

Oltre alle vacanze, Jodie non si tira indietro quando si tratta di rifornire il guardaroba del suo bebè, tra pigiamini firmati e giocattoli: «Ho comprato alcuni set di pigiami Moschino a circa 170 euro l'uno. Poi, Koa ha delle magliette di Ralph Lauren e delle tutine di Armani e Dolce e Gabbana da poco meno di 300 euro ciascuno».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Dicembre 2023, 10:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA