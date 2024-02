«Bevo due bottiglie di vino al giorno»: mamma alcolizzata chiede aiuto al medico, lui le risponde di cercare su Google

di Cristina Siciliano

La dipendenza da alcol è una malattia. Non un vizio, non una debolezza ma una malattia che non risparmia nessuna categoria umana e guasta da dentro, bicchiere dopo bicchiere, nutrendosi di fragilità. Non c'è cura efficace a priori se non quella di ammettere di avere un problema e chiedere aiuto. Lo sa bene Louise Westhead, mamma di due figli che ha iniziato a bere prima moderatamente e poi ha perso il controllo. La donna da un bicchiere di vino al giorno è passata a due bottiglie.

Le parole di Louise

«Ho iniziato a bere moderatamente, poi non so cosa sia successo - ha spiegato Louise Westhead-. "Sono arrabbiata, bevo qualcosa così mi calmerò". Questo pensavo prima di bere un bicchiere di vino. Dopo è diventata una vera e propria dipendenza». A riportare tale notizia è The Mirror.

Con il passare del tempo, Louise ha iniziato a bere sempre di più. «Ho nascosto la mia dipendenza alla mia famiglia - ha spiegato Louise -.

«Cosa mi ha aiutato a dire basta? I miei figli - ha concluso la donna -. Mi sono sentita abbandonata e quindi ho trovato l'associazione We Are With You, che aiuta le persone con dipendenze». Louise ha iniziato così a partecipare alle riunioni settimanali ed oggi è riuscita a smettere completamente di bere.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Febbraio 2024, 13:25

