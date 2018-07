Sabato 21 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si filma mentree poi condivide il materiale su diversi. Una donna inglese è finita in manette per aver violentato più volte il suo bambino e per aver messo i video a disposizione di altripresumibilmente per attirare l'attenzione di altri uomini.Come riportano i tabloid britannici, la mamma, di cui non si conosce l'identità, avrebbe violentato il figlio almeno 7 volte, obbligando il bambino di 10 anni alle più perverse pratiche sessuali. La donna è finita in manette e accusata di violenza sessuale su un minore di 14 anni e diaver divulgato materiale pedopornografico.Il suo avvocato ha provato a giustificarla dicendo che la sua era una debolezza legata al fatto di voler compiacere gli uomini che incontrava in chat, motivo per cui ha richiesto una consulenza psichiatrica per stabilire se era in pieno possesso delle sue capacità cognitive nel momento degli abusi, in caso contrario potrebbe ottenere delle attenuanti.